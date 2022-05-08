خطط فنية محكمة.. "صيانة كسوة الكعبة" إلى أعمال شد الحزام والتثبيت

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرّفة بالمسجد الحرام، فهد بن حضيض الجابري، أن صيانة ثوب الكعبة المشرّفة من المهام التي يقوم بها المجمع خلال العام وعلى مدار (٢٤) ساعة -ولله الحمد- حيث يتم شد القماش من جميع الجوانب الأربعة بوساطة الفريق الفني.