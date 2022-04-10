خطوة تاريخية.. خالد بن سلمان: نقل السلطة اليمنية لـ"مجلس القيادة" يؤسس لمرحلة مهمة

وأضاف: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعارًا للمسؤولية الوطنية من شرائح المجتمع اليمني كافة لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفُرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".