خطوة تاريخية.. خالد بن سلمان: نقل السلطة اليمنية لـ"مجلس القيادة" يؤسس لمرحلة مهمة

وصف نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الخطوة التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، بنقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، بـ"الشجاعة والتاريخية".
وأكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الخطوة التي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي؛ تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأضاف: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعارًا للمسؤولية الوطنية من شرائح المجتمع اليمني كافة لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفُرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".
وأكد نائب وزير الدفاع على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كل الأصعدة؛ بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول لحل سياسي يُنهي الأزمة، منوهًا بأن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار.