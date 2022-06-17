خطيب الحرم المكي: أعظم النصرة للنبي الكريم الاقتداء بهديه والاستنان بسنته

وأضاف: تلك العقيدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان واللغات والأقطار ، يجدون قوة الوحدة وفائدة التضامن تحت راية الإيمان، وداعى هذا التجمع قوله تعالى (وأذن في النّاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)، والقاعدة الأساسية لهذا اللقاء هي قوله تعالى (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئًا) لا في قليل ولا في كثير ، لا في قول ولا في عمل، لا في مسيرة ولا في هتافات فارغة، إنما هو تجريد القصد والعمل لله وترك كل ما سواه، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يذكر إلا اسم الله تهليلاً وتكبيراً، وتسبيحاً وتحميداً، وتلبية وخضوعاً في هدوء وخشوع، وسكينة ووقار ، وفي ذل وانكسار ، فاتق الله اخي المسلم وأعلم أن الله يراقبك في جميع أوقاتك وفي كل أحوالك، في ليلك ونهارك، فالتزم جانب الأدب مع خالقك، والتزم جانب الأدب في هذه البقاع المقدسة، فلا تنتهك حرمتها بمعصية الله فيها، وقدم أمامك عملا صالحا خالصًا لله نقيًا تجده ذخرا ونورًا أمامك، وأسأل ربك التوفيق والهداية فانه هو الهادي الى سواء الصراط.