خطيب الحرم المكي: حقيقة الأُخوَّة مودة في القلب ولطف باللسان ورفد بالمال

وأوضح أن من الخسارة والغبن ألا تعرف مكانة أخيك إلا بعد أن تفقده ، نعم تفقده إما بموت ، أو بسبب مطامع الدنيا ، فتبقى وحيدًا لا تقدر على شيء، كم من أخ بكى على قبر أخيه متمنياً لو اصطلحًا قبل لحظة الفراق، مبينًا أن الحفاظ على الأخوة في قوتها ومتانتها تحتاج إلى عقل ، وحكمة ، وصبر ، وتحمل ، وتضحية ، لا تقابل تصرفات إخوانك بالتحليل والتدقيق ، فأغلبها أو جُلُّها عفويةٌ تلقائية لا تقبل التحليل ولا التعمق ، ولا تستحق الوقوف عندها ، وأعلم أنه مهما طالت علاقتك بإخوانك فهي لن تدوم ، فلسوف يقطعها أقربكم أجلاً ، وأعجلكم موتًا ، فبادر - حفظك الله - بكل خير ومكرمة ، قولاً وفعلاً ، ولا تمنن تستكثر ، إذا كنت ذا علم ، أو منصب ، أو جاه، أو ثراء ، أو شهرة ، فانزع عنك هذه العباءات كلَّها حينما تكون مع أهلك وإخوانك ، فبادر بالتواصل مع إخوانك حتى ولو كنت ترى أن الحق لك ، احرص على ضبط التعاملات المالية بالدقة ، وكتابتها ، والإشهاد عليها ، وتوثيقها .