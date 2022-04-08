خطيب الحرم المكي: رمضان فرصة للتغيير للأفضل من الذات إلى شتى المجالات

وأضاف: جبريل -عليه السلام- كان يدارس نبينا -صلى الله عليه وسلم- القرآن في شهر رمضان، وصح عنه -صلوات الله وسلاَمه عليه- أنه قال: "الصِّيَام والقرآن يَشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصِّيام: أي ربِّ مَنَعْتُه الطعام والشهوة فشفّعْني فيه، ويقول القرآن منعته النّوم بالليل فشفّعْنِي فيه فيشفعان"، فما أعظمه من شهر اغْدَوْدَقَت فيه أصول الِمنَن، واخْضَوْضَرَت فيه قلوب النازعين إلى أزكى سَنَن"، حاثا على التأسي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يخصه من الأعمال الصالحة ما لا يخص به غيره من الذكر والاستغفار، وتلاوة القرآن، والصدقة، والإحسان، وهنا يذَكِّر بفضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين، ودور مركز الملك سلمان للإغاثة، ومنصة إحسان الخيرية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها من مختلف فئات المجتمع بأمانة وشفافية.