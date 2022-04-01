خطيب الحرم المكي يدعو لعدم التقصير في العمل خلال رمضان

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي أنه لا يصح أن يتخذ الصيام في شهر رمضان المبارك ذريعة للتقصير في العمل، أو أن يكون ذريعة للتراخي والكسل.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "حري بالمؤمن أن يستحضر ثواب النية الصالحة واحتساب الأجر على الله، وكل في ميدانه، فالطلاب والطالبات، والمعلمون والمعلمات، في تحصيل العلم ونشره، وكل من كلف بواجب فعليه أداؤه بصدق ونزاهة وإخلاص وأمانة، وذلك يدخل في معنى التقوى التي هي غاية الصيام وحكمته".
وأضاف أنه حري بالآباء والأمهات والمربين والمربيات أن يغرسوا المفاهيم الصحيحة في نفوس أبنائنا وبناتنا.