خطيب الحرم المكي يدعو لعدم التقصير في العمل خلال رمضان

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "حري بالمؤمن أن يستحضر ثواب النية الصالحة واحتساب الأجر على الله، وكل في ميدانه، فالطلاب والطالبات، والمعلمون والمعلمات، في تحصيل العلم ونشره، وكل من كلف بواجب فعليه أداؤه بصدق ونزاهة وإخلاص وأمانة، وذلك يدخل في معنى التقوى التي هي غاية الصيام وحكمته".