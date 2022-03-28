خلال أسبوع البيئة.. "خضراء السليمي" تُزَين منازل المواطنين بالأشجار

وخصصت الجمعية رابطًا إلكترونيًّا لاستقبال طلبات التشجير من قِبَل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التشجير، وبعد انتهاء المدة المحددة تم التواصل مع أصحاب الطلبات وتوزيع الشتلتين عليهم.