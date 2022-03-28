خلال أسبوع البيئة.. "خضراء السليمي" تُزَين منازل المواطنين بالأشجار

أطلقت جمعية السليمي الخضراء، مبادرة "شتلتين لكل منزل"، بمحافظة السليمي ١٧٠ جنوب حائل ضمن فعاليات أسبوع البيئة، تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"؛ بهدف زيادة وتيرة التشجير في المحافظة، ومضاعفة أعداد الأشجار أمام المنازل السكنية والحكومية والمنشآت والمراكز التجارية.
وخصصت الجمعية رابطًا إلكترونيًّا لاستقبال طلبات التشجير من قِبَل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التشجير، وبعد انتهاء المدة المحددة تم التواصل مع أصحاب الطلبات وتوزيع الشتلتين عليهم.
جدير بالذكر أن الجمعية قامت بإرسال مقطع فيديو لمن لا يجيد الزراعة؛ لتعليمه الطريقة الصحيحة لزرع الشتلات المختارة بحسب نوعها.
وأكد رئيس الجمعية نادر الحربي أن التشجير من أهم العوامل التي تحافظ على التوازن البيئي، وتساهم بشكل كبير في تنقية الهواء، بالإضافة لإضفائه للطابع الجمالي أمام المنزل.
وأضاف "الحربي" أن الجمعية -بمشيئة الله- ستتابع بصفة دورية عملية التشجير في المحافظة، ولها خطة زمنية في ذلك، وستتيح لأبناء وبنات المحافظة المشاركة.