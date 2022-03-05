خلال أسبوع.. ضبط 13771 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23 / 7 / 1443 هـ الموافق 24 / 2 / 2022 م حتى 29 / 7 / 1443هـ الموافق 2 / 3 / 2022 م، عن ضبط (13771) مخالفًا، منهم (7163) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4542) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2066) مخالفًا لنظام العمل.