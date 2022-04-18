خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع أكثر من 1500 لغم في الأراضي اليمنية

واستطاع فريق "مسام" نزع 298 لغمًا مضادًا للدبابات و242 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغمين اثنين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إضافة إلى لغمين اثنين مضادين للأفراد ولغماً واحداً مضاداً للدبابات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في محافظة حيس بالمحافظة ذاتها.