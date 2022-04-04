خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.353 لغمًا في اليمن

وفي محافظة شبوة؛ تمكَّن الفريق من نزع 97 لغمًا مضادًا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد و3 عبوات ناسفة في مديرية عين، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و8 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، و29 لغمًا مضادًا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية عسيلان، فيما نجح الفريق بمحافظة تعز في نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ولغمين اثنين مضادين للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و14 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.