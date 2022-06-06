خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1,437 لغمًا في الأراضي اليمنية

وتمكّن فريق "مسام" من نزع 68 لغمًا مضادًا للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع عبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 4 ذخائر غير متفجرة و6 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إضافة إلى نزع 12 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.