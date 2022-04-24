خلال الربع الأول من عام 2022.. نجاح تركيب 53 دعامة قلبية لـ 45 مريضًا بالمدينة المنورة

وكان تجمع المدينة المنورة الصحي قد أبرم 3 اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة والعديد من الجهات لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تكفل الجهات الخيرية بقيمة علاج مرضى القلب ممن ليس لديهم أهلية علاج من المقيمين، وتقليص قوائم الانتظار لمرضى القلب بمستشفيات المنطقة.