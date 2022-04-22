خلال ثلثَيْ رمضان.. أكثر من 3 ملايين وجبة إفطار صائم بالحرم المكي

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي بن محمد الكيادي أن الإدارة جندت أكثر من (100) موظف للإشراف ومتابعة سُفر إفطار صائم بالساحات، ووفرت الجهات المشاركة أكثر من (8000) عامل وعاملة لتوزيع (150000) وجبة إفطار يوميًّا. مفيدًا بأن عدد السُّفر الخيرية يبلغ (10000) سفرة، ويبلغ طول السفرة الواحدة قرابة (12) مترًا، وتختلف من موقع لآخر؛ إذ تهدف الإدارة إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام، بما يتناسب مع شرف المكان والزمان. مبينًا أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات قرابة (67) جهة خيرية، وعمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ويراعَى فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الإعاقة، وفصل مواقع الرجال عن النساء، وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.