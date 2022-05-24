خلال ثلثي عام 1443هـ.. "شؤون الحرمين" تكشف إحصائيات الخدمات المقدمة للزوّار والمعتمرين

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن عدد المستفيدين من مبادرة توعية المعتمر بلغته، بلغ 129.560 معتمراً، وعدد المستفيدين من مبادرة الكتيبات الرقمية باللغات العالمية 7.919 شخصاً، وعدد التصاميم في مبادرة إشراقات نبوية 38، فيما كانت في مبادرة إشراقات رمضانية 15 تصميماً.