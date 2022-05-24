خلال ثلثي عام 1443هـ.. "شؤون الحرمين" تكشف إحصائيات الخدمات المقدمة للزوّار والمعتمرين

كشفت رئاسة شؤون الحرمين إحصائية الخدمات المقدمة للزوّار والمعتمرين بالمسجد الحرام خلال ثلثي عام 1443هـ، في موسم العمرة من بداية العام حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الرئاسة أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية المباشرة بلغ 312.032 وعدد المستفيدين من الترجمة عبر الهواتف المجانية 239.423 مستفيداً.
وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن عدد المستفيدين من مبادرة توعية المعتمر بلغته، بلغ 129.560 معتمراً، وعدد المستفيدين من مبادرة الكتيبات الرقمية باللغات العالمية 7.919 شخصاً، وعدد التصاميم في مبادرة إشراقات نبوية 38، فيما كانت في مبادرة إشراقات رمضانية 15 تصميماً.