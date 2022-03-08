خلال رستاتكس العقاري.. "الأرجان" تعرض مشاريع سكنية وخدمات لقطاع الأعمال

قدمت شركة مشاريع الأرجان المتخصصة في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشاركةً مميزة كراعٍ بلاتيني لمعرض رستاتكس العقاري بالرياض، تنوعت ما بين عرض أحدث مشاريعها السكنية وخدماتها لقطاع الأعمال، وإبرام اتفاقيات تطوير واستثمار، إلى جانب تكريم شركاء النجاح.

وخلال مشاركتها في المعرض الذي أقيم في الفترة من (1- 4 مارس) الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ عرض جناح الشركة في المعرض أربعة من مشاريعها السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وتَضمنت المشاريع الأربعة كلًّا من: مشروع الواحة الخضراء الواقع في حي المؤنسية بالرياض، الذي يمتد على مساحة 712 ألف متر مربع، ويحتوي على 1230 فيلا وشقة سكنية.. ومشروع منازل الشروق بحي الرمال في الرياض أيضًا، ويتضمن 334 فيلا سكنية.. إضافة إلى مشروع الفرسان في الدمام بحي الفرسان ويحتوي على 623 فيلا سكنية.. ومشروع السهول في الجبيل الذي يتضمن 1250 فيلا وشقة سكنية.

وقدمت الأرجان خدماتها المخصصة لقطاع الأعمال من خلال عرض مراكزها التجارية في كل من الرياض والدمام والجبيل والخبر والظهران وينبع، والتي تتضمن 11 مركزًا تجاريًّا نالت ثقة كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وأبرمت "الأرجان" عدة اتفاقيات تطوير واستثمار، ومنها اتفاقية شراكة مع شركة "جي إس" الكورية للتطوير العقاري؛ وذلك لتطوير مجمع سكني يتضمن 200 وحدة سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب م. إياد البنيان: هذه الاتفاقية تمثل الحلقة الأولى ضمن سلسلة من مشاريع التطوير العقاري المستقبلية بين الطرفين.

وأضاف: التعاون مع الشركة الكورية يعكس حرص "الأرجان" على خلق شراكات دولية تساهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية وكذلك تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري والذي يشهد نموًّا في ظل رؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى، تم توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء صندوق عقاري مغلق باسم صندوق أرجان العربي العقاري مع شركة العربي الوطني للاستثمار؛ وذلك بغرض شراء وتطوير عقارات تساهم في تحقيق أهداف الصندوق.

وتَضمنت فعاليات جناح "الأرجان" تكريمَ شركاء النجاح؛ حيث ساهمت مشاريع الأرجان من خلال مراكزها التجارية في فتح فرص الاستثمار والتوسع في قطاع الأعمال من خلال متاجر ومساحات مكتبية في مواقع حيوية ضمن مشاريع الأرجان التجارية.