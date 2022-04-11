خلال رعايته حفل "يوم البر" .. أمير تبوك يعلن إطلاق جائزة التميز المجتمعي

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم الاثنين، حفل يوم البر السنوي، وذلك بديوان الإمارة.
وتفصيلاً، بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ممدوح العنزي كلمة أكد فيها تطور وتميز وتنوع القطاع الثالث بالمنطقة.
ونوه "العنزي" بتقديم مجلس الجمعيات بتبوك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الجمعيات الأهلية بالمنطقة وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين معرباً في ختام كلمته عن شكره لأمير منطقة تبوك على الدعم الكبير ولكل من ساهم في إنجاح أعمال المجلس مبيناً بأن المجلس قدم الدورات التأهيلية والاستشارات والدعم المالي لعدد من مبادرات الجمعيات.
وألقى رئيس مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون كلمة رفع في بدايتها الشكر والامتنان لولاة الأمر - يحفظهم الله - على ما تقدمه الدولة للقطاع غير الربحي من رعاية واهتمام ودعم، واعتباره ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتمكينه لتحقيق أثر في المجتمع. مثمناً لأمير منطقة تبوك رعايته ليوم البر .
وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً لتجارب المستفيدين بالمنطقة من برنامجي طموحي ورعوي. عقب ذلك دشن أمير المنطقة منصة (باذر) لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطق تبوك، وهي المنصة الأولى على مستوى مجالس الجمعيات بالمملكة والتي تقوم بتنظيم وضبط وتطوير أعمال الجمعيات تحت منصة واحدة مع استخدام الذكاء الصناعي .
ودشن الأمير فهد بن سلطان مبادرة مصالحة والتي تهدف إلى حل المشكلات الأسرية ( الزوجية ) بطرق ودية وفقاً لأحكام الشرعية والأعراف السائدة وتقديم الاستشارات الأسرية في جميع مجالاتها للزوجين للمساهمة للحد من نسبة وصول القضايا الأسرية إلى المحاكم
وأعلن أمير المنطقة عن خطة تطوير القطاع غير الربحي بمنطقة تبوك والتي تبنتها إمارة المنطقة بهدف زيادة فعالية ومساهمة القطاع غير الربحي بالمجتمع كما أعلن عن جائزة تبوك للتميز المجتمعي وهي جائزة سنوية موجهة لكافة مؤسسات القطاع غير الربحي والتي تأتي إيماناً من أمير منطقة تبوك بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع.
وتسلم أمير المنطقة درعاً تذكارياً من رئيس مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة بهذه المناسبة، وصرح خلاله التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك داعياً المولى القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يمن على بلادنا بنعمة الأمن والأمان.
وقال: هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان المبارك يوم خير وفرح وسرور ولنا قدوة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الذين قدما تبرعاً سخياً قبل أيام لمنصة إحسان التي لا يوجد لها مثيل بالعالم ووصلت الأرقام خلال فترة وجيزة إلى أرقام خيالية وهذا فضل من الله ثم الثقة الكبيرة التي يدركها الشعب السعودي ومن هو مسؤول عن هذا الأمر وشاهدنا رجال الأعمال والشركات التي تبرعت تبرعاً هائلاً جداً أتمنى هذا ينعكس على كل منطقة وعلى كل جمعية في المملكة لأن العمل الخيري سيستمر ويزداد عندما يكون هناك دعم لهذا العمل ودعم ليس فقط في المادة لكن دعم الخبرة التصحيحية والفكرة ولهذا السبب يشرفني ونحن في منطقة تبوك انطلاقة مبادرتين خطة لتطوير القطاع غير الربحي منصة باذر ومبادرة مصالحة وإن شاء الله يطلع تفاصيل عنها .
وأضاف: سوف يتم إطلاق جائزة بمسمى جائزة تبوك للتميز المجتمعي والمبادرتين مميزة على مستوى المملكة ومثل ما قال رئيس الجمعيات إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه ونتشرف نحن بمنطقة تبوك أن نستضيف هذا الأمر وأتمنى للجميع التوفيق، مشيداً بدور المرأة السعودية وخصوصاً سيدات منطقة تبوك في مجال العمل الخيري .