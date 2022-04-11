خلال رعايته حفل "يوم البر" .. أمير تبوك يعلن إطلاق جائزة التميز المجتمعي

وقال: ‏هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان المبارك يوم خير وفرح وسرور ولنا قدوة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الذين قدما تبرعاً سخياً قبل أيام لمنصة إحسان التي لا يوجد لها مثيل بالعالم ووصلت الأرقام خلال فترة وجيزة إلى أرقام خيالية وهذا فضل من الله ‏ثم الثقة الكبيرة التي يدركها الشعب السعودي‏ ومن هو مسؤول عن هذا الأمر وشاهدنا رجال الأعمال والشركات التي تبرعت تبرعاً هائلاً جداً أتمنى هذا ينعكس على كل منطقة وعلى كل جمعية في المملكة لأن العمل الخيري سيستمر ويزداد عندما يكون هناك دعم لهذا العمل ‏ودعم ليس فقط في المادة لكن دعم الخبرة التصحيحية والفكرة ولهذا السبب يشرفني ونحن في منطقة تبوك انطلاقة مبادرتين ‏خطة ‏لتطوير القطاع غير الربحي منصة باذر ومبادرة مصالحة وإن شاء الله ‏يطلع تفاصيل عنها .