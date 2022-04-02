خلال رمضان.. مستشفيات سليمان الحبيب تستقبل مراجعيها على مدار الساعة

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن مستشفياتها ومراكزها الطبية سوف تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، كما أن العمل في عياداتها سيتناسب مع طبيعة هذا الشهر الكريم، إذ إن العمل فيها سيكون على فترتين صباحية ومسائية، من أجل التيسير على المرضى والمراجعين.
ويبدأ عمل العيادات للفترة الصباحية من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، فيما تبدأ الفترة المسائية من الثامنة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويستمر العمل بأقسام الطوارئ والمختبرات والصيدليات على مدار الــ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة.
وسيتم خلال شهر رمضان استقبال المرضى والمراجعين، في مختلف العيادات والمراكز وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية كافة، من خلال فروع المجموعة بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخُبر ومركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالحي الدبلوماسي، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الطوارئ والعناية المركزة، بحيث تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية الحرجة وعلى مدار الساعة، خصوصاً مصابي الحوادث والأزمات القلبية وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ، وحالات الإغماء والجلطات الدماغية، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.
جديرٌ بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُعزز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث التقنيات الطبية وتوظيفها في تطوير الرعاية الصحية، حيث أطلقت عديداً من البرامج التي من أبرزها خدمة "الحبيب لايف كير"، حيث تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد، وكذلك مركز الخدمات الصيدلانية، وخدمة التدخل السريع "RRT"، التي يقوم عليها فريق طبي متقدم للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، بجانب الربط الذكي عبر تقنية الاتصال المرئي بين خدمات الإسعاف ومراكز القيادة والتحكم بمستشفيات المجموعة، وبرنامج "Telestroke Program" للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد Tele- cardiology.