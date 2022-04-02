خلال رمضان.. مستشفيات سليمان الحبيب تستقبل مراجعيها على مدار الساعة

جديرٌ بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُعزز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث التقنيات الطبية وتوظيفها في تطوير الرعاية الصحية، حيث أطلقت عديداً من البرامج التي من أبرزها خدمة "الحبيب لايف كير"، حيث تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد، وكذلك مركز الخدمات الصيدلانية، وخدمة التدخل السريع "RRT"، التي يقوم عليها فريق طبي متقدم للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، بجانب الربط الذكي عبر تقنية الاتصال المرئي بين خدمات الإسعاف ومراكز القيادة والتحكم بمستشفيات المجموعة، وبرنامج "Telestroke Program" للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد Tele- cardiology.