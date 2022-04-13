خلال ساعة.. اكتمال حجز المرحلة الأولى لـ"النرجس فيو2"

ويوفر تطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، الاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والتسجيل في المستشار العقاري للحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.