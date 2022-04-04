خلال شهر.. "أمانة الطائف" تزيل 189 ألف طن من المخلفات والمشوِهات البصرية

ورفعت فرق العمل الميدانية تقارير الأداء لأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، والذي وجه بمواصلة تطوير آليات العمل على معالجة ظواهر التشوه البصري، وتحسين المشهد العام، من خلال تنفيذ برامج لطمس الكتابات العشوائية وإزالة السيارات والهياكل الخربة، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات وتحسين واجهات المحال التجارية، وغيرها من محاور تحسين المشهد الحضري والتي فعلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.