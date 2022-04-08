خلال شهر الصيام.. (200) متطوع ومتطوعة يعملون في المسجد الحرام

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي (1500) متطوع ومتطوعة في رحاب المسجد الحرام، الذين يعملون بواقع (180) ألف ساعة , و (500) متطوع من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.
وعكفت الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق العمل التطوعي بالعمل على استقطاب المتطوعات، واستغلال وتصميم الفرص التطوعية، التي تندرج في فلك رؤية المملكة 2030.
ولفتت إدارة تنسيق العمل التطوعي، إلى أنها من أسمى أنواع العمل الإنساني والاجتماعي الممزوجة بشرف المكان والزمان وخدمة قاصدي البيت العتيق في شهر رمضان المبارك، مبينة أن الإدارة أتاحت العمل التطوعي على مدار (24) ساعة في أيام رمضان تماشياً مع أوقات الذروة في المسجد الحرام.
وقسمت الإدارة العامة العمل التطوعي لعدد من المجالات التنظيمية والاجتماعية والخدمية والصحية والتوعوية والتأهيلية ومجال اللغات والترجمة، ويشمل عمل المتطوعين جميع أنحاء المسجد الحرام والساحات الخارجية بالتنسيق مع الإدارات العاملة في المسجد الحرام, كما خصصت بعض الأعمال والخدمات الخاصة بالمتطوعين لضيوف الرحمن وترتيب المصليات, وتوجيه النساء للمصليات المخصصة لهن, ونقل كبار السن بالعربات الكهربائية.
وأوضحت الإدارة أن الرئاسة العامة عمدت إلى رصد ساعات عمل المتطوعين بما في ذلك تسجيل عدد ساعات التطوع والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتسجيل عبر المنصة الوطنية.