خلال شهر الصيام.. (200) متطوع ومتطوعة يعملون في المسجد الحرام

ولفتت إدارة تنسيق العمل التطوعي، إلى أنها من أسمى أنواع العمل الإنساني والاجتماعي الممزوجة بشرف المكان والزمان وخدمة قاصدي البيت العتيق في شهر رمضان المبارك، مبينة أن الإدارة أتاحت العمل التطوعي على مدار (24) ساعة في أيام رمضان تماشياً مع أوقات الذروة في المسجد الحرام.