خلال شوال.. مكافحة الفساد تحقق مع 161 مشتبهاً فيه وتوقف 41 مواطناً ومقيماً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شوال ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3835) جولة رقابية، والتحقيق مع (161) مشتبهاً فيه من ضمنهم موظفون من وزارات: (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتوقيف (41) مواطناً ومقيماً.