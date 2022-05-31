محليات

خلال شوال.. مكافحة الفساد تحقق مع 161 مشتبهاً فيه وتوقف 41 مواطناً ومقيماً

من ضمنهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان
خلال شوال.. مكافحة الفساد تحقق مع 161 مشتبهاً فيه وتوقف 41 مواطناً ومقيماً
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
سبق
سبق

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر شوال ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3835) جولة رقابية، والتحقيق مع (161) مشتبهاً فيه من ضمنهم موظفون من وزارات: (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتوقيف (41) مواطناً ومقيماً.

وقالت الهيئة: وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني:

980@Nazaha.gov.sa

الفاكس: 0114420057

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نزاهة

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