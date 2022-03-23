خلال عامين إلى ثلاثة.. إنتركونتيننتال تضيف أكثر من 10000 غرفة لمحفظة فنادقها السعودية

وسيرًا على خطى المملكة في الاستثمار والتطوير ضمن قطاع السياحة، عززت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال خططها التوسعية في السوق؛ حيث أعلنت المجموعة خلال العام الماضي عن توقيع ما يقرب من 10 فنادق لعلامات تجارية مثل: سيكس سينسز وفنادق ومنتجعات: (إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوتيل إنديجو)، التي افتتحت أول مشروع لها في البلاد عام ١٩٧٥ فندق إنتركونتيننتال الرياض. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تفتتح الشركة ما يزيد على 10 فنادق في المملكة هذا العام، كما ستجلب المجموعة المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى السعودية، وتشمل علامتي ريجنت وكيمبتون اللتين تعتبران معيارين عالميّين في مجال الضيافة الفاخرة.