خلال مارس.. الرياض تتصدّر قائمة "المؤشر الإيجاري" للعقود السكنية والتجارية

وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال شهر مارس، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن التي شملها المؤشر الإيجاري، إذ بلغ مجموع الصفقات الإيجارية السكنية أكثر من 139 ألف عقد، فيما تجاوز مجموع الصفقات الإيجارية التجارية أكثر من 46 ألف عقد.