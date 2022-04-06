خلال مارس.. "وزارة النقل" تنفذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة على طرقها

وعملت الوزارة على الرفع من كفاءة التشغيل من خلال مسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية بطول 16900 ألف كم، وقياس سماكة طبقات الأرصفة بطول 6900 ألف كم، وقياس القوة الإنشائية لطبقات الأرصفة بطول 1100 ألف كم، وقياس معامل الوعورة العالمي IRI 195.5 كم، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية للطرق 773 كم، والمسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق 1358 نقطة.