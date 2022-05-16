خلال 24 ساعة.. حادثتان منفصلتان في وادي الفرع تخلفان 16 إصابة

فيما وقع الحادث الثاني اليوم في الطريق الرئيس عندما اصطدمت مركبة تقل معلمات في مركبة أخرى بها طلاب مدارس، مما أدى إلى إصابة 16 شخصاً من بينهم معلمات وطلاب مدارس، فيما هرعت فرق الهلال الأحمر ونقلت المصابين إلى مستشفى وادي الفرع لتلقي العلاج، فيما غادرت بعض الحالات المستشفى بصحة جيدة، وتبقى بعض الحالات تحت المتابعة الطبية.