خلال 24 ساعة.. حادثتان منفصلتان في وادي الفرع تخلفان 16 إصابة

شهدت محافظة وادي الفرع خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثتين منفصلتين وقعتا قرابة كيلو 20 باتجاه القرى داخل المحافظة، وأسفرتا عن إصابة 16 شخصاً، بينهم معلمون ومعلمات وطلاب مدارس، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور الحادثتين.
وتفصيلاً، وقع الحادث الأول مساء أمس أثناء اصطدام مركبة في إبل سائبة على طريق وادي الفرع، ولم تخلف أي إصابة، إلا تلفيات كبيرة في المركبة، كما باشر مرور وادي الفرع الحادثة.
فيما وقع الحادث الثاني اليوم في الطريق الرئيس عندما اصطدمت مركبة تقل معلمات في مركبة أخرى بها طلاب مدارس، مما أدى إلى إصابة 16 شخصاً من بينهم معلمات وطلاب مدارس، فيما هرعت فرق الهلال الأحمر ونقلت المصابين إلى مستشفى وادي الفرع لتلقي العلاج، فيما غادرت بعض الحالات المستشفى بصحة جيدة، وتبقى بعض الحالات تحت المتابعة الطبية.
يُذكر أن شرطة محافظة وادي الفرع قامت بجهود كبيرة في تسليم الإبل السائبة إلى الجهات المعنية، إلا إن العقوبات غير كافية لردع أهل الإبل السائبة وسط مطالبات من الأهالي بتطبيق أقصى العقوبات عليهم؛ وذلك لكثرة الحوادث المرورية على الطريق.