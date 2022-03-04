خلال 30 يوماً الماضية: مكافحة الفساد تحقّق مع 544 مشتبهاً فيه وتُوقف "143" مواطناً ومقيماً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر رجب 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (5072) جولة رقابية، والتحقيق مع (544) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وإيقاف (143) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).