خلل بشبكة الإطفاء يُغرق مدخل مستشفى جازان العام بعد أشهر من افتتاحه

وبينت صحة جازان عبر حسابها في تويتر، أن ما حدث نتيجة تسرب في الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق في الدور الأرضي من وصلة الربط بين خطوط المياه، ما تسبب في تشغيل مضخات المياه والذي نتج عنه تسرب كمية من المياه داخل بهو المستشفى.