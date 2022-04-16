محليات
خلل بشبكة الإطفاء يُغرق مدخل مستشفى جازان العام بعد أشهر من افتتاحه
تسبب في تشغيل مضخات المياه وضخ كميات كبيرة منها
تسبب عطل في شبكة إطفاء الحريق بمستشفى جازان العام، في تسرب المياه بشكل كبير وإغراق مدخل المستشفى، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة.
وبينت صحة جازان عبر حسابها في تويتر، أن ما حدث نتيجة تسرب في الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق في الدور الأرضي من وصلة الربط بين خطوط المياه، ما تسبب في تشغيل مضخات المياه والذي نتج عنه تسرب كمية من المياه داخل بهو المستشفى.
وتابعت "تم إيقاف المضخات وفصل التيار الكهربائي عن منطقة البهو وعزل المنطقة، مع استمرار تقديم الخدمة في باقي أقسام المستشفى، وتم عمل الصيانة اللازمة من قبل الفرق المختصة".