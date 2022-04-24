"خلية نحل".. شاهد: تنظيم الحركة المرورية بانسيابية عالية في "مركزية مكة"

تعدّ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة أشبه بخلية نحل من حيث حركة المشاة والمركبات الصغيرة والنقل، والذي يتولى رجال المرور على عاتقهم تسيير وتنظيم حركتها طيلة شهر رمضان بانسيابية عالية.
ويتم ذلك عن طريق تشغيل محطات النقل العام، وتوحيد مسارات الطرق بعد انتهاء الصلوات، وتصبح مسارًا واحدًا لحين انخفاض الكثافة العددية من المشاة في المنطقة المركزية، والسماح بدخول مركبات الأجرة من طريق الملك عبدالعزيز باتجاه أجياد؛ لنقل راغبي استخدام مركبات الأجرة.
فيما حصلت "سبق" على صور خاصة تُظهر جهود رجال المرور واستنفارهم قبيل انتهاء صلاة التراويح والقيام، وقد ارتصّت عشرات الحافلات بتناغم؛ استعدادًا لتفويج المصلين بعد الانتهاء من الصلاة.
وينتشر رجال المرور على جنبات الطريق؛ لفصل حركة المشاة عن المركبات، وتنظيم دخول المصلين إلى الباصات بكل يسر وسهولة، ولضمان عدم تعرضهم لأي إصابات -لا قدر الله- نتيجة الحشود الكبيرة الموجودة في الموقع.
كما يستخدم رجال المرور مكبرات الصوت؛ نظرًا للكثافة العددية وارتفاع أصوات محركات النقل العام؛ وذلك لتوجيه مستخدمي الباصات بعدة لغات؛ لتحديد خط سير الحافلات وتوجيه حركة المشاة للمسار الصحيح؛ بعيدًا عن طريق الحافلات.