"خلية نحل".. شاهد: تنظيم الحركة المرورية بانسيابية عالية في "مركزية مكة"

ويتم ذلك عن طريق تشغيل محطات النقل العام، وتوحيد مسارات الطرق بعد انتهاء الصلوات، وتصبح مسارًا واحدًا لحين انخفاض الكثافة العددية من المشاة في المنطقة المركزية، والسماح بدخول مركبات الأجرة من طريق الملك عبدالعزيز باتجاه أجياد؛ لنقل راغبي استخدام مركبات الأجرة.