خميس مشيط.. أطنان من البرد ومياه الأمطار تغلق الشوارع وتشلّ حركة السير

وقال رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي: تم تفعيل خطة الطوارئ في البلدية التي استنفرت كافة طاقاتها الميدانية وطواقمها الفنية؛ حيث تمّت مباشرة 75 موقعاً متفرقاً بعد أن تسببت مياه الأمطار في تكون تجمعات مائية وأكوام من الثلج والبرد وذلك بطاقة بشرية بلغت نحو 269 عاملاً ومراقبًا ومشرفًا.