خميس مشيط.. أطنان من البرد ومياه الأمطار تغلق الشوارع وتشلّ حركة السير

شرعت بلدية محافظة خميس مشيط في رفع أكثر من 230 طنًا من البرد والأتربة، وشفط 12 ألف طن من مياه الأمطار من 75 موقعًا.
وكانت المحافظة قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من زخات البرد والثلوج.
وقال رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي: تم تفعيل خطة الطوارئ في البلدية التي استنفرت كافة طاقاتها الميدانية وطواقمها الفنية؛ حيث تمّت مباشرة 75 موقعاً متفرقاً بعد أن تسببت مياه الأمطار في تكون تجمعات مائية وأكوام من الثلج والبرد وذلك بطاقة بشرية بلغت نحو 269 عاملاً ومراقبًا ومشرفًا.
وأضاف: تم نزح وتصريف 12.000 طن من مياه الأمطار، ورفع 230 طن من البرد والأتربة التي تجمعت بسبب كثافة الأمطار، وتسببت في إغلاق بعض الشوارع قبل إعادة فتحها من قبل البلدية في وقت وجيز.