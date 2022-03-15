خميس مشيط.. نقل طفل للعناية المركزة بعد تناوله مادة خاصة بتنظيف البلاط

وأضاف عم الطفل أنه بسبب عدم وجود إمكانيات متطورة لمثل هذه الحالات في المستشفى الحالي؛ نناشد الله جل وعلا ثم ولاة الأمر والمسؤولين، بمساعدتنا في نقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة بمدينة بالرياض.