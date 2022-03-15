خميس مشيط.. نقل طفل للعناية المركزة بعد تناوله مادة خاصة بتنظيف البلاط

تعرض طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، لحروق بالجهاز الهضمي بعد تناوله مادة "الديتوكس" المخصصة لتنظيف السراميك والبلاط بعد أن غافل ذويه وتناولها.
ويرقد الطفل حالياً في العناية المركزة بمستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط فيما يطالب ذووه بنقله إلى مستشفى متخصص بشكل عاجل.
وقال عم الطفل إن ابن أخيه جسار محـمد الغامدي شاء القدر أن يتناول مادة شديدة القلوية (جلي البلاط والسراميك) وهي مادة (الديتوكس) وسببت له حروقاً بالجهاز الهضمي من الدرجة الرابعة.
وأضاف عم الطفل أنه بسبب عدم وجود إمكانيات متطورة لمثل هذه الحالات في المستشفى الحالي؛ نناشد الله جل وعلا ثم ولاة الأمر والمسؤولين، بمساعدتنا في نقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة بمدينة بالرياض.