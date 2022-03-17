خنْقٌ وسلبٌ ثم فاحشة وجثة.. تنفيذ حُكم القتل في الجانييْن بعد جريمتهما بحق امرأة في جدة

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما.. وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهما.. ولبشاعة هذه الجريمة؛ فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.