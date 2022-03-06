"خوجة": العودة الطبيعية مؤشر وعي المجتمع ونجاح خطط مكافحة كورونا

أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق احمد خوجة أن رفع الكثير من القيود المتعلقة بتدابير كورونا والعودة الطبيعية للحياة مؤشر قوي على نجاح جميع الخطط التي وضعتها السعودية منذ بداية جائحة كورونا وإلى إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات مع عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية أو فحص سريع أو "البي سي آر"، قبل القدوم إلى المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة مما يمهد لقدوم مئات آلاف المعتمرين المحصّنين دون تكبدهم تكاليف إضافية.