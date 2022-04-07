"خوجة": جائحة "كورونا" زادت أهمية ربط التحديات البيئية بصحة الإنسان

وأبان البروفيسور خوجة أنه حان الوقت الآن أن تتفاعل وتتضامن جميع الدول في مواجهة كل أشكال التحديات التي تواجه بيئة كوكب الأرض، فالجمع بين صحة الكوكب وصحة الإنسان يعتبر الطريقة المثلى للمحافظة على البيئة وصد كل أنواع التلوث، فلا ننسى أن فيروس كورونا أظهر لنا مدى تأثير الأفعال كأفراد وشركات ومجتمعات، على الكوكب بشكل يومي، كما تبين أيضًا أنه ما لم نتحرك الآن، فإننا نخاطر بتعريض أنفسنا لمزيد من التهديدات في المستقبل، وخصوصًا أن التجاوزات السلبية بلغت أعلى درجات المخاطر الناتجة عن التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة والمتسببة في تلوث البيئة بأخطر المواد الضارة، نتيجة تراجع الوعي البيئي في الحد من استنزاف مقومات البيئة وما ينجم عنه من أضرار جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد الإصابة بأمراض العصر الخطيرة والمتمثلة في السرطانات والتشوهات الخلقية والإعاقات على اختلافها، فالإنسان هو المتضرر الأول حيث إنه مرهون ببيئته وحفاظه عليها فيه حفاظ عليه وعلى الأجيال من بعده بما تحمله البيئة من موروثات جينية تعاقبت وراءها أجيال حتى آلت إلينا.