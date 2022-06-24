"خوجة": فوز "توكلنا" بجائزة الأمم المتحدة إنجاز يبرهن التقدم التقني في السعودية

أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن فوز منظومة "توكلنا" بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة "كورونا"؛ يبرهن مدى ما يشهده القطاع التقني في السعودية من تقدم ملحوظ ومواكب لما يشهده العالم من تقنيات تتعامل بالذكاء الاصطناعي.
وقال: إن "القيادة الحكيمة وضعت ولله الحمد مواكبة التقنيات الإلكترونية في مقدمة اهتماماتها ومواكبة لرؤية 2030؛ إذ يلمس المواطن والمقيم مدى التطور الكبير الذي شهدته جميع القطاعات والجهات الرسمية التي باتت تتعامل مع الفرد بالتقنيات، فالمعاملات الحيوية أصبحت الآن تدار وتنجز عبر الجهاز المحمول وبضغطة زر، وفي ذلك اختصار للوقت وعدم تحمل مشقة التوجه لتلك الجهات لإنجاز المعاملات الشخصية".
وأضاف: "جائحة كورونا عززت التعامل أكثر مع التقنيات من خلال الدراسة والعمل عن بعد، وفي ذلك دروس مستفادة عديدة، كما أن التعامل مع الجائحة تقنيًّا ساعد كثيرًا في ربط المواطن والمقيم مع الجهات ذات الاختصاص بكل سهولة، فأصبحت كل مهامه تنجز بكل سهولة".
وأشاد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية بمهنية الشباب والشابات في السعودية الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد منظومة "توكلنا" منذ بداية جائحة كورونا وإلى الآن، فقد برهنوا قدرتهم العالية على التعامل مع هذه التقنيات.
وجاء إعلان فوز "توكلنا" في حفلٍ نظمته الأمم المتحدة افتراضيًّا ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان الهدف من إطلاق التطبيق في بدايته: المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًّا خلال فترة منع التجول خلال الجائحة، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة؛ مما ساعد في الحدّ من انتشار كورونا.
وتزامنًا مع مرحلة "العودة بحذر"، وما شملته من رفع إجراءات المنع: أطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة؛ أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة.
وأتاح التطبيق للأفراد المساهمة في تضافر الجهود مع الجهات الحكومية من خلال الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها، إلى جانب الإبلاغ عن حركة الدخول إلى الأحياء الممنوعة، والتي عزلت بناءً على تقدير الجهات المعنية.
وأطلقت "سدايا" مؤخرًا تطبيق "توكلنا خدمات" أحد المنتجات النوعية للمنظومة؛ ليصبح التطبيق المُمكّن الرقمي الموثوق والآمن لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر، بتقديم خدمات إلكترونية لهم لإنهاء أعمالهم اليومية من مكان واحد، ويقدم أكثر من 140 خدمة إلكترونية بكل يسر وسهولة.
ويشتمل "توكلنا خدمات" على استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة التي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات.
فيما اقتصر تطبيق "توكلنا" على الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين، والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.