"خوجة": فوز "توكلنا" بجائزة الأمم المتحدة إنجاز يبرهن التقدم التقني في السعودية

وجاء إعلان فوز "توكلنا" في حفلٍ نظمته الأمم المتحدة افتراضيًّا ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان الهدف من إطلاق التطبيق في بدايته: المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونيًّا خلال فترة منع التجول خلال الجائحة، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة؛ مما ساعد في الحدّ من انتشار كورونا.