خيارات متنوعة لتملك الأراضي.. "الرياض قروڤ" جودة الحياة بمفهومها الحقيقي

سجّل مشروع الرياض قروڤ نسبة نجاح عالية خلال مرحلة البيع، التي شهدت حجوزات عالية خلال فترة وجيزة؛ حيث يعكس الإقبال الكبير مدى جودة الخدمات والتصاميم التي يوفرها المشروع الذي يقدم منتجات سكنية مميزة بأسعار ميسرة تتحقق فيها أعلى متطلبات جودة الحياة.

ويُعد مشروع "الرياض قروڤ" أحد المشاريع النموذجية في الرياض؛ إذ يقام على مساحة ثلاثة ملايين ونصف المتر المربع، تضم 4917 منتجًا سكنيًّا تتنوع بين فلل سكنية وأراضٍ مطورة، متكاملة البنية التحتية؛ حيث تشتمل على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء الاتصالات وتصريف الأمطار، بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية.

وحول تكامل الخدمات حرصت إدارة المشروع على تطوير المشروع بالمفهوم الشامل؛ مما يساهم في رفع جودة الحياة من خلال تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية بتصاميم فريدة؛ بهدف تقديم أسلوب حياه يليق بالعملاء، بالإضافة إلى تخصيص مواقع تجارية وخدمية ومرافق تعليمية وصحية.

ويتميز المشروع بموقعه الريادي شمال طريق الدمام وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض؛ الأمر الذي يُكسبه قيمة إضافية.

ويوفر المشروع آليات ميسرة للبيع، من خلال توفير عدة حلول مالية للتملك في المشروع؛ سواء بشكل مباشر أو عبر الجهات التمويلية المشاركة في المشروع.

ووفر المشروع مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء، بالإضافة إلى إتاحة تملك الأرض من خلال البيع الإلكتروني الذي يتم من خلاله استعراض المخطط وقطع الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع.

ويُعد "الرياض قروڤ" امتدادًا لنجاحات شركة المزيني العقارية الممتدة في التطوير العقاري من حيث توفير الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى استدامة الخدمات، وبتصاميم عصرية تلائم أسلوب الحياة؛ وذلك في إطار سعي الشركة الدائم للتوسع المستمر في مجال التطوير العقاري، انطلاقًا من حرصها على المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الإسكان على مستوى المملكة، ودعم رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من خلال طرح مجموعة من المنتجات والحلول السكنية المتنوعة.

وكانت شركة المزيني، قد أعلنت مؤخرًا عن اكتمال البيع في مشروع مدينة المستقبل في المراحل الخمس المعروضة للبيع، كما أعلنت عن البدء بتسليم مشروع بوابة الشرق ليستفيد منه أكثر من 2100 أسرة، كما سَبَق أن أعلنت عن اكتمال بناء مشروع الجوهرة ريزيدنس في مدينة جدة، بالإضافة إلى استحواذها على مخططين شرق الرياض، بمساحة تُقارب الـ8 ملايين متر مربع، توفر أكثر من 9 آلاف منتج سكني.