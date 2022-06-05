خيارات "موسم جدة" الترفيهية والسياحية تستقطب مليونَيْ زيارة من داخل وخارج السعودية

وسجل زوار منطقة "آرت بروميناد"، إحدى مناطق الموسم الرئيسية، إقبالهم الكبير على المنطقة التي تكمل جماليات واجهة جدة البحرية، إلى جانب مواقع التسوق، وتقديم الجديد من العروض الحية المهارية وعروض الليزر، إضافة إلى برج الاستكشاف الذي يصل طوله إلى 80 مترًا، ولعبة منطقة سيتي ووك، وهي أكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر، وقدمت أول عرض "رولر كوستر".. ويرفد هذا التنوع الترفيهي أكثر من 39 لعبة ترفيهية، تناسب جميع الأعمار.