خيارات "موسم جدة" الترفيهية والسياحية تستقطب مليونَيْ زيارة من داخل وخارج السعودية

نجحت النسخة الثانية لـ"موسم جدة 2022" بعد اكتمال الشهر الأول في استقطاب نحو مليونَيْ زائر من داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ وذلك بفضل تنوع فعالياته الترفيهية، وعروضه الفنية والمسرحية، والحفلات الفنية والغنائية العربية والعالمية، والمدن الترفيهية، والمعارض المختلفة والمتخصصة في شتى المجالات الترفيهية.
أحد العوامل التي أسهمت في استقطاب المليونَيْ زائر هو تقديم "موسم جدة" نماذج مميزة من صناعة الفعاليات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من توظيف هوية جدة ومكانتها التاريخية والحضارية في المزج بين المتعة والمرح والترفيه والأصالة والتراث والفنون، والهوية البحرية التي تتميز بها المدينة لإخراج 2800 يوم فعالية متنوعة، تلبي رغبات الجميع.
واستحضر الموسم سبع تجارب عالمية لأول مرة في الموسم الذي قطع شهرًا من فعالياته لإيجاد حراك سياحي ترفيهي على مدى 60 يومًا في 9 مناطق مجهزة بالخدمات كافة لاحتضان الفعاليات والعروض المختلفة؛ إذ تقدم الفِرق الاستعراضية العالمية عروضًا يومية حية، تجذب زوار الموسم. وتحقق مناطق الفعاليات أرقامًا قياسية في حضور الأُسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.
وتواصل المنطقة التاريخية استقطاب المزيد من زوار الموسم؛ وذلك من خلال العروض الثقافية والحِرف اليدوية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي تربط الجيل الحالي بالماضي. وتركز الفعاليات على إبراز تاريخ المنطقة الغني، وتعريف الزائر بالهوية التاريخية، وتسليط الضوء على الحرفيين الذين اشتهرت أعمالهم وحرفهم في جدة التاريخية عبر الأزمنة المختلفة.. وهي تحظى بعدد من الفعاليات المتنوعة بين ألعاب ترفيهية شعبية، وعروض مرئية وفنية، والعديد من العروض الثقافية المتنوعة التي يجد معها الزائر نفسه في تجربة فريدة بين التراث والثقافة والفنون الشعبية الأصيلة.
ولتوفير أجواء المرح، والمغامرات، والمناخ الحماسي التفاعلي، هناك منطقة "جدة جنغل" التي تضع الزائر في قلب السفاري والغابات، وتقدم له فرص الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات البرية، والطيور النادرة، وسط توفير الجوانب الترفيهية للأطفال عبر مناطق الألعاب، وإقامة العروض الشيقة لهم، وتمكينهم من خوض المغامرات، إلى جانب منطقة المطاعم، والمسرح الذي تُنظَّم عليه العروض اليومية.
ويقدم نادي اليخوت فعالياته لاستقطاب محبي التنزه والرحلات البحرية. كما يملك "جدة ويفز" العديد من الأنشطة المميزة لمرتادي البحر، والباحثين عن الأجواء البحرية الفريدة وتجربة المغامرات المائية المتنوعة. وهناك منطقة "لونا" الغنية بالمطاعم العالمية التي تُمكِّن الزائرين من تجربة تناول الأطعمة الفريدة من نوعها، التي قام على إعدادها أمهر الطهاة على مستوى العالم.
فيما نقلت حديقة الأمير ماجد زوار الموسم إلى الثقافات المتنوعة والعروض العالمية، وتعريفهم من خلال "ملتقى الثقافات" بثقافات الشعوب محتضنة العديد من الأمسيات والعروض، منها الإندونيسية والباكستانية.
وسجل زوار منطقة "آرت بروميناد"، إحدى مناطق الموسم الرئيسية، إقبالهم الكبير على المنطقة التي تكمل جماليات واجهة جدة البحرية، إلى جانب مواقع التسوق، وتقديم الجديد من العروض الحية المهارية وعروض الليزر، إضافة إلى برج الاستكشاف الذي يصل طوله إلى 80 مترًا، ولعبة منطقة سيتي ووك، وهي أكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر، وقدمت أول عرض "رولر كوستر".. ويرفد هذا التنوع الترفيهي أكثر من 39 لعبة ترفيهية، تناسب جميع الأعمار.
وانطلقت فعاليات معرض "بساط الريح" بنسخته الواحدة والعشرين ضمن فعاليات موسم جدة 2022 التي تستمر لمدة خمسة أيام في منطقة "سوبر دوم"، بمشاركة 150 عارضًا من جنسيات مختلفة، يقدمون أحدث المنتجات والتصاميم العصرية لعالم الأزياء والمجوهرات والأثاث، وذلك بمقر "جدة سوبر دوم"، الذي يعد من أبرز المنصات التسويقية بمنطقة الشرق الأوسط، ويتوقع أن تستقبل العديد من الزوار.
ما يميز "موسم جدة" هو خارطة فعالياته المتنوعة المناسبة لجميع الفئات العمرية والشرائح؛ فهو يحوي أكثر من 2800 يوم فعالية، موزعة على تسع مناطق ترفيهية مختلفة، جذبت الزوار من داخل وخارج المملكة العربية السعودية؛ وهو ما شكَّل للعائلة مساحة جديدة للاستمتاع والترفيه في عروس البحر الأحمر.
ويمكن للزوار ترتيب زيارتهم السياحية في فعاليات "موسم جدة 2022" وفق ما يلبي تطلعاتهم، والاختيار بين ما يناسبهم من فعاليات فنية وترفيهية وعالمية مبهرة، من خلال منصة "روح السعودية" (visitsaudi.com)، التي تعرض جميع الأنشطة الممتدة والمتنوعة للموسم.