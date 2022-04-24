"خيركم" بجدة تعلن أسماء أوائل الحفاظ والحافظات عبر برنامج "المهرة"

يشار إلى أن الأوائل على مستوى محافظة جدة من الطلاب هم بالترتيب: عبدالرحمن محمد احتشام، عمر عثمان العمودي، عمر محمد الجراح،عبدالعزيز محمد بن محفوظ، عبدالرحمن حاتم غانم، أحمد سيد أنور، محمد إدريس مظهر، عبدالرزاق عادل الجهني، سيف الدين عبدالله عطاي، فارس صالح العمري، زياد ناصر عبدالتواب،عبدالقادر أحمد السقاف، عبدالله محمد ظفر الأنصاري، فيما جاء ترتيب الحافظات الأوائل على النحو التالي: ياسمين خالد حماد، آلاء إبراهيم الظهرة، خلود سيد أسلم سعد الله، إيمان أحمد الجفري، لميس محمد الساعور، خلود يحيى فتيني، زينب محمد عبدالله، رضوى فريد صلاح الدين، حليمة علي أبو سمرة، بسمة ماهر المدني، عهود عبدالرزاق عباس، عواطف صغير صغير، ابتهال محمد أحمد منصور.