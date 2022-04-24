"خيركم" بجدة تعلن أسماء أوائل الحفاظ والحافظات عبر برنامج "المهرة"

أعلنت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة أسماء أوائل الحفاظ والحافظات على مستوى جدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من خلال برنامج المهرة الذي يبث للعام السابع على التوالي.
فيما هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي الخريجين والخريجات البالغ عددهم 1419 حافظًا وحافظة، وخص منهم الأوائل، متمنيًا لهم التوفيق في الدارين، مشيرًا إلى أن هذا الرقم في عدد الحفاظ يعد الأكبر على مستوى مناطق المملكة.
وقدم المهندس حنفي جزيل الشكر والثناء لكل من ساهم في دعم برامج وأنشطة جمعية خيركم التي بلغت 47 عاماً منذ تأسيسها وفي مقدمتهم مؤسسة أبوغزالة الخيرية التي تكفلت بجوائز أوائل خيركم لهذا العام بمائة ألف ريال.
يشار إلى أن الأوائل على مستوى محافظة جدة من الطلاب هم بالترتيب: عبدالرحمن محمد احتشام، عمر عثمان العمودي، عمر محمد الجراح،عبدالعزيز محمد بن محفوظ، عبدالرحمن حاتم غانم، أحمد سيد أنور، محمد إدريس مظهر، عبدالرزاق عادل الجهني، سيف الدين عبدالله عطاي، فارس صالح العمري، زياد ناصر عبدالتواب،عبدالقادر أحمد السقاف، عبدالله محمد ظفر الأنصاري، فيما جاء ترتيب الحافظات الأوائل على النحو التالي: ياسمين خالد حماد، آلاء إبراهيم الظهرة، خلود سيد أسلم سعد الله، إيمان أحمد الجفري، لميس محمد الساعور، خلود يحيى فتيني، زينب محمد عبدالله، رضوى فريد صلاح الدين، حليمة علي أبو سمرة، بسمة ماهر المدني، عهود عبدالرزاق عباس، عواطف صغير صغير، ابتهال محمد أحمد منصور.