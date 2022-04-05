"خيزران" موجِّه طلابي تترك أثرًا في ظهر طالب "متوسطة" بالطائف.. ومدة شفاء 5 أيام

"خيزران" موجِّه طلابي تترك أثرًا في ظهر طالب "متوسطة" بالطائف.. ومدة شفاء 5 أيام
تضرَّر طالب بإحدى المدارس المتوسطة في الطائف من جراء اعتداء "موجِّه طلابي" عليه بالضرب؛ إذ تركت "الخيزران" التي كان يعاقب بها أثرًا في ظهره؛ أُعطي بموجبه مدة شفاء خمسة أيام وفقًا لتقرير طبي صدر عن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما كانت الشرطة قد تلقت بلاغًا من ولي أمره ضد ذلك الموجِّه الطلابي، وتابعت الحالة، في الوقت الذي تلقت فيه الإدارة العامة للتعليم بالطائف شكوى ولي الأمر بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وفي التفاصيل، قال ولي أمر الطالب، الذي يدرس بالصف الثاني المتوسط بإحدى المدارس في الطائف: عاد ابني للمنزل في يوم دراسي ماضٍ شاكيًا وباكيًا من عنف "موجِّه طلابي"؛ اعتدى عليه ضربًا بواسطة عصا "خيزران" بحجة أنه تحدَّث مع زميله بجانبه في المصلَّى داخل المدرسة بين الأذان والإقامة؛ إذ انهال عليه ضربًا على ظهره على مرأى من مدير المدرسة والمعلمين وبقية طلاب المدرسة.
وأبدى استغرابه أن يصدر العقاب من "الموجِّه الطلابي" الذي هو مدافع عن طلاب المدرسة والأكثر قربًا منهم، وحامي حقوق الأبناء.. مطالبًا الإدارة العامة للتعليم بأخذ حق ابنه من "الموجِّه الطلابي" وفق النظام، ومحاسبته في مخالفته التعاميم الواردة بشأن منع الضرب داخل المدارس التعليمية.
هذا، وأوضح لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن الإدارة تسلمت شكوى ولي الأمر، وجارٍ التحقق مما ورد فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.