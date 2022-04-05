"خيزران" موجِّه طلابي تترك أثرًا في ظهر طالب "متوسطة" بالطائف.. ومدة شفاء 5 أيام

تضرَّر طالب بإحدى المدارس المتوسطة في الطائف من جراء اعتداء "موجِّه طلابي" عليه بالضرب؛ إذ تركت "الخيزران" التي كان يعاقب بها أثرًا في ظهره؛ أُعطي بموجبه مدة شفاء خمسة أيام وفقًا لتقرير طبي صدر عن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما كانت الشرطة قد تلقت بلاغًا من ولي أمره ضد ذلك الموجِّه الطلابي، وتابعت الحالة، في الوقت الذي تلقت فيه الإدارة العامة للتعليم بالطائف شكوى ولي الأمر بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.