دائرة الأهلة في المحكمة العليا: اليوم المكمل للثلاثين من شوال.. وغداً أول أيام ذي القعدة

وفيما يلي نص القرار:

الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30/ 5/ 2022م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم (158/هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1443هـ المتضمن: عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 1/ 11/ 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 31/ 5/ 2022م، هو المكمل لشهر شوال ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 2/ 11/ 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1/ 6/ 2022م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1443هـ.