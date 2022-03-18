دارة الملك عبدالعزيز تطلق منتدى للخبراء السعوديين في التاريخ والآثار

ومن المقرر أن تكون العضوية في المنتدى بالترشيح لمن لديهم الخبرة في مجالي التاريخ والآثار، وذلك تمهيدًا لانطلاق برامجه المتعددة، التي ستشمل الاجتماع بشكل دوري لمناقشة المستجدات في المجالين، وإقامة ورش عمل من أجل إثراء الجيل الجديد من المختصين بالتاريخ القديم والآثاريين للمرحلة القادمة، ومتابعة التطورات العالمية في مجال الدراسات التاريخية في تخصص التاريخ القديم والآثار وسبل الاستفادة منها، وإقامة لقاءات علمية مع أساتذة متخصصين من داخل المملكة وخارجها، وتشاورية مع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وطلبة الدراسات العليا والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم.