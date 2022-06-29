دارة الملك عبدالعزيز وشركة وسط جدة للتطوير توقّعان مذكرة تعاون

وقال الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري: تسعد الدارة بهذه الفرصة؛ لأنها تثق بأن المحتوى هو قلب نابض للبناء، وأن المحتوى من البداية هو جزء من التصميم؛ لأن التصميم لا يبنى فقط على الشكل وإنما يبنى على وظيفة المكان، ولذلك دائماً نرى أن المشروع أياً كان حجمه وأياً كان هويته يحتاج إلى المعلومة.