"داركو العقارية" تشارك في دعم منصة جود الإسكان بـ1.6 مليون ريال

قدمت شركة داركو العقارية مبلغ مليون وستمائة ألف ريال لمنصة جود الإسكان الخيرية، وذلك خلال ملتقى كبار المانحين لجود الإسكان في مدينة الرياض الذي أقيم تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتفصيلًا: شهد الملتقى حضور أصحاب المعالي وكبار رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العقارية في المملكة؛ حيث تسهم المبادرة من داركو العقارية في تملّك ٢٠ أسرة مستفيدة ومؤهلة لمنزلهم الأول.
وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي لداركـو العقارية الدكتور عمر القحطاني قائلًا: "تأتي هذه المساهمة دعمًا للحملات الوطنية الخيرية التي تتبناها حكومتنا الرشيدة وتحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وإيمانًا منا بدورنا تجاه المجتمع ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي توليها الشركة اهتمامًا بالغًا.
وأضاف: جاءت هذه المبادرة بدعم الأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان؛ وهي المنصة التي استطاعت أن تكون نافذة مشرقة بالأمل ساهمت في مساعدة الكثير من الأسر لتملّك مساكنهم، كما أنها منصة مثالية أمام الشركات ومختلف الجهات التي ترغب في تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية عبر قنوات مضمونة في تحقيق الفائدة المرجوة والوصول إلى الفئة المستهدفة وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب".