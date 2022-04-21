"داركو العقارية" تشارك في دعم منصة جود الإسكان بـ1.6 مليون ريال

وأضاف: جاءت هذه المبادرة بدعم الأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان؛ وهي المنصة التي استطاعت أن تكون نافذة مشرقة بالأمل ساهمت في مساعدة الكثير من الأسر لتملّك مساكنهم، كما أنها منصة مثالية أمام الشركات ومختلف الجهات التي ترغب في تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية عبر قنوات مضمونة في تحقيق الفائدة المرجوة والوصول إلى الفئة المستهدفة وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب".