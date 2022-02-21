"داركو" العقارية تشارك كراعٍ بلاتيني لمنتدى "مستقبل العقار" في الرياض

دعماً منها للجهود المبذولة من مختلف جهات الدولة للنهوض بالقطاع العقاري وتطويره بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030؛ أعلنت شركة داركو العقارية عن مشاركتها كراع بلاتيني لمنتدى مستقبل العقار الذي يقام في مدينة الرياض تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتفصيلاً، يناقش المنتدى حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيراً في المستقبل.

ويعد المنتدى فرصة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب، في الداخل والخارج.

ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات الحوارية لمتحدثين متخصصين "من داخل وخارج المملكة"، لمناقشة مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والأساليب العالمية ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنية، والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة.

وعن رعاية شركة داركو العقارية للمنتدى أوضح الرئيس التنفيذي الدكتور عمر القحطاني قائلاً: "نتطلع من خلال رعايتنا لمعرض منتدى مستقبل العقار إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى مخرجات القطاع العقاري ليكون مواكباً لطموحات القيادة – حفظها الله – التي عبّرت عنها في رؤية المملكة 2030 لمستقبل هذا القطاع الحيوي من أجل رفع نسب تملّك المواطنين، وتقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية، ونتطلع إلى نكون في "داركو" مساهمين في دعم هذا التوجه والاستثمار في القطاع العقاري والذي نسعى للتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة".

ونرحب بكافة المهتمين للتعرف أكثر على رؤية ومشاريع الشركة عبر زيارة موقعنا https://dar-co.com.sa/