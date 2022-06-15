"داركو العقارية" توقع مذكرة تفاهم مع "رصانة المالية" لتأسيس صناديق عقارية بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال

وقّعت شركة "داركو العقارية" وهي إحدى الشركات السعودية المتميزة في مجال التطوير العقاري مذكرة تفاهم مع شركة "رصانة المالية" وهي مؤسسة سوق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، حيث تستهدف هذه الاتفاقية التعاون بين الشركتين لإدارة وخلق الفرص في القطاع العقاري وتطوير أصول عقارية تخدم العملاء في تملك وحدات سكنية ذات مواصفات وجودة عالية.