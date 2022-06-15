"داركو العقارية" توقع مذكرة تفاهم مع "رصانة المالية" لتأسيس صناديق عقارية بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال

وقّعت شركة "داركو العقارية" وهي إحدى الشركات السعودية المتميزة في مجال التطوير العقاري مذكرة تفاهم مع شركة "رصانة المالية" وهي مؤسسة سوق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، حيث تستهدف هذه الاتفاقية التعاون بين الشركتين لإدارة وخلق الفرص في القطاع العقاري وتطوير أصول عقارية تخدم العملاء في تملك وحدات سكنية ذات مواصفات وجودة عالية.
وتهدف هذه الشراكة أيضاً إلى توفير فرص استثمارية مبتكرة ومتنوعة والمتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات المزدهرة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال طرح مشاريع لشركة "داركو العقارية" بالمدن الرئيسية بما فيها مدينتي الرياض وجدة، وذلك بإنشاء صناديق عقارية بقيمة أصول تتجاوز 1.3 مليار ريال سعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "داركو العقارية" عمر بن حسين القحطاني، قائلاً:
"نؤمن ببناء الشراكات والتحالفات الناجحة والفاعلة في مختلف القطاعات ذات العلاقة، ونتشرف اليوم بالتعاون والشراكة مع شركة رصانة المالية التي ستقوم بمهام هيكلة وإدارة الصناديق العقارية المبتكرة وتوفير الحلول المالية وخلق فرص استثمارية مميزة، مما يساهم في تحقيق استراتيجية "داركو العقارية" نحو رفع كفاءة أصولها العقارية واستغلالها لتوفير منتجات سكنية ذات جودة لا تضاهى".
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "رصانة المالية" عبدالله بن عبدالرحمن الربدي، "أن شراكتنا مع شركة داركو العقارية ستكون استراتيجية ونهدف من خلالها لخلق إضافة نوعية لمحفظتنا الاستثمارية العقارية مع شريك لديه سجل أداء مميز في مجال التطوير العقاري بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام بجانب وضع حجر الأساس لعلاقة طويلة الأمد وخلق العديد من الفرص الاستثمارية والتعاون بين الطرفين".