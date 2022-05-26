دافوس.. "السواحة" يلتقي قادة كُبرى شركات التقنية والابتكار

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس، اجتماعًا مع نظيريه بجمهوريتي رواندا وفنلندا؛ بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبلدان الصديقة، وبحث سبل دعم آليات التعاون المشترك في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية.