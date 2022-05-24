دافوس.. توقيع اتفاقيتين لتعزيز أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي

وتأتي الاتفاقية في سياق سعي المملكة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى تحويل اقتصادها على النحو المرسوم في رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إعادة التوازن الاقتصادي العالمي بعد الجائحة، كما أن الاتفاقية المبرمة تخدم هدف المنتدى لتحسين الاقتصاد العالمي، عبر إشراك قادة الأعمال، والسياسيين، والأكاديميين، وغيرهم من قادة المجتمع، في تشكيل خطط عالمية وإقليمية للتنمية الاقتصادية.