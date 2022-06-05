دخل الصيف والمناشدة عاجلة.. "محكمة وعدل تربة" بلا تكييف!

في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع دخول موسم الصيف لهذا العام، تستقبل إدارتا المحكمة العامة وكتابة عدل بمحافظة تربة، مراجعيها وكذلك موظفيها دون تكييف؛ الأمر الذي تَسَبب في تذمر كبير بين المراجعين وموظفي الإدارتين اللتين تجتمعان في مبنى واحد.
وتَلَقّت "سبق" عددًا من الشكاوى عن توقف أجهزة التكييف، تصف المشكلة بالمستمرة منذ وقت طويل؛ حيث أشار المتضررون إلى أن أجهزة التكييف متوقفة عن الخدمة بشكل كامل عن المبنى الذي يجمع إدارة المحكمة العامة وإدارة كتابة العدل بمحافظة تربة.
بدورها، وقفت "سبق" على معاناة المراجعين وموظفي الإدارتين، ورصدت المعاناة.. وعلمت "سبق" من مصادرها بأن أجهزة التكييف متعطلة ومتوقفة عن الخدمة منذ شهر تقريبًا؛ فيما تم مخاطبة الجهة المختصة بالصيانة لحل هذه المشكلة في حينها، وأنه حتى تاريخه لم تُحَل.
وناشد المراجعون وموظفو الإدارتين، وزارةَ العدل بالنظر في معاناتهم ووضع حلول عاجلة لها.