دخل الصيف والمناشدة عاجلة.. "محكمة وعدل تربة" بلا تكييف!

بدورها، وقفت "سبق" على معاناة المراجعين وموظفي الإدارتين، ورصدت المعاناة.. وعلمت "سبق" من مصادرها بأن أجهزة التكييف متعطلة ومتوقفة عن الخدمة منذ شهر تقريبًا؛ فيما تم مخاطبة الجهة المختصة بالصيانة لحل هذه المشكلة في حينها، وأنه حتى تاريخه لم تُحَل.