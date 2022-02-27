دخول الأطفال غير المحصنين للحرم المكي.. "الحج" توضّح

هل الأطفال غير المحصنين سيتمكنون من دخول الحرم المكي بعد القرار الأخير؟ سؤال تكرر كثيراً على حساب وزارة الحج والعمرة عبر "تويتر"؛ حيث أوضحت الوزارة أن ظهور "محصّن" شرط لدخول الحرمين.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت مساء أمس السماح لجميع الفئات العمرية بدخول الحرمين الشريفين؛ مع الاكتفاء فقط بشرط ظهور "محصن" في تطبيق "توكلنا".

وتلقّت الوزارة استفسارات عدّة فيما يخص الأطفال غير المحصنين؛ لتجيب بقولها: كما هو موضح لا يُشترط فئات عمرية معينة لإصدار التصاريح، فقط ظهور "محصن" في "توكلنا" والحجز عن طريق تطبيق "اعتمرنا".