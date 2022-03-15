"دراسة": أغلبية خريجي التدريب التقني يلتحقون بالعمل خلال الـ 6 أشهر الأولى

كشف فهد العتيبي؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن الدراسة التي أعلنها البنك الدولي أخيراً كشفت عن أن أغلبية الخريجين يلتحقون بالعمل خلال الـ 6 أشهر الأولى.
وأوضح العتيبي؛ أن فترة الدراسة امتدت من عام 2015 إلى 2019 وشملت نحو 133 ألف خريج وخريجة، وتمّت مقارنة بياناتها التي صدرت عنها مع بيانات وزارة الموارد البشرية وأيضاً التأمينات الاجتماعية.
ولفت في حديثه لبرنامج النشرة الأولى بقناة الإخبارية، أن الدراسة حملت عديداً من النتائج، أهمها رصد تحول وتغيير إيجابي في قطاع التدريب التقني والمهني خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ما يتعلق بالخريجين والتحاقهم بسوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من التخرج، ونصفهم يعملون بشركات كبرى مثل أرامكو وغيرها.
وتابع، تطرقت الدراسة أيضاً إلى موضوع الرواتب التي أظهرت أن رواتب خريجي التدريب التقني أعلى من نظرائهم من المتدربين بالجهات الأخرى.
وأضاف العتيبي؛ أن الدراسة ركّزت على جانب آخر مهم جداً فيما يتعلق بنوعية الوظائف التي يحصل عليها الخريجون وعلاقاتها المباشرة برؤية 2030 مثل قطاعات السياحة والترفيه.
وعرج على زيادة مؤسسة التدريب التقني للطاقة الاستيعابية للمتدربين وفق رؤية 2030، بجانب مجالات تدريب المرأة والزيادة النوعية في التخصصات والبرامج التدريبية المقدمة لها لمواكبة سوق العمل الحالي.