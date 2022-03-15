"دراسة": أغلبية خريجي التدريب التقني يلتحقون بالعمل خلال الـ 6 أشهر الأولى

ولفت في حديثه لبرنامج النشرة الأولى بقناة الإخبارية، أن الدراسة حملت عديداً من النتائج، أهمها رصد تحول وتغيير إيجابي في قطاع التدريب التقني والمهني خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ما يتعلق بالخريجين والتحاقهم بسوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من التخرج، ونصفهم يعملون بشركات كبرى مثل أرامكو وغيرها.