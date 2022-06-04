دراسة توصي بتحسين استقطاب الموهوبين للعمل في مراكز ريادة الأعمال بالجامعات

وأشار الأستاذ الدكتور مشعل العدواني إلى أن ريادة الأعمال تُعد محركًا ودافعًا أساسيًّا لتغيير ثقافة المجتمع إلى ثقافة الأعمال؛ إذ تمثل أحد المداخل الأساسية للتطور الاقتصادي.. مشددًا على ضرورة تحسين منظومة ريادة الأعمال في الجامعات السعودية، ومنها اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة التي تسهم في أن يمتلك خريج هذه الجامعات مجموعة من المهارات الريادية التي تهدف إلى سد الفجوة في سوق العمل بشكل يرفع من كفاءتها تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد الطموحة، رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها.