دراسة توصي بتحسين استقطاب الموهوبين للعمل في مراكز ريادة الأعمال بالجامعات

تلعب الجامعات السعودية دورًا محوريًّا ومؤثرًا في تحقيق رؤية السعودية 2030م، التي بدورها تزود المنظمات الحكومية والأهلية والخاصة بمتطلبات التنمية، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال، وبناء جيل ريادي عبر مراكز مثل مراكز الابتكار وخدمة المجتمع؛ وبالتالي لا بد للجامعات من تحسين عمليات استقطاب الموهوبين للعمل في مراكز ريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن هنا يوضح الأستاذ الدكتور مشعل بن سليمان العدواني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، أن ضعف الميزانية المحددة لمشاريع ريادة الأعمال في الجامعات يُعد من أصعب التحديات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال بالجامعات السعودية، وكذلك جمود بعض الأنظمة الإدارية في الجامعات التي تعيق التوسع بمشاريع ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال بحثه الجديد بعنوان: "تحسين منظومة ريادة الأعمال بالجامعات السعودية في ضوء الريادة الاستراتيجية لتلبية حاجات سوق العمل"، الذي يهدف إلى التعرف على دور منظومة ريادة الأعمال بالجامعات السعودية في ضوء الريادة الاستراتيجية لتلبية حاجات سوق العمل.
وأشار الأستاذ الدكتور مشعل العدواني إلى أن ريادة الأعمال تُعد محركًا ودافعًا أساسيًّا لتغيير ثقافة المجتمع إلى ثقافة الأعمال؛ إذ تمثل أحد المداخل الأساسية للتطور الاقتصادي.. مشددًا على ضرورة تحسين منظومة ريادة الأعمال في الجامعات السعودية، ومنها اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة التي تسهم في أن يمتلك خريج هذه الجامعات مجموعة من المهارات الريادية التي تهدف إلى سد الفجوة في سوق العمل بشكل يرفع من كفاءتها تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد الطموحة، رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها.
وتوصلت دراسة أستاذ الدراسات العليا بقسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال بالجامعات السعودية في ضوء الريادة الاستراتيجية لتلبية حاجات سوق العمل، التي من أبرزها ضعف الميزانية المحددة لمشاريع ريادة الأعمال في الجامعة، وصعوبة استقطاب الموارد البشرية المتخصصة بريادة الأعمال، إضافة إلى ضعف رغبة الطلبة في قيادة المشاريع الريادية الخاصة بهم.
وأشار إلى وجود العديد من المتطلبات لتحسين منظومة ريادة الأعمال بالجامعات السعودية في ضوء الريادة الاستراتيجية لتلبية حاجات سوق العمل. وجاءت هذه المتطلبات من وجهة نظر عينة الدراسة بدرجة عالية.
وختم الأستاذ الدكتور مشعل بن سليمان العدواني دراسته في نهاية الجلسة بعدد من التوصيات التي تسهم في تحسين هذه المنظومة.